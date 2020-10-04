Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı - Son Dakika

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde yapımı tamamlanan 'Şempanze Adası' 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde düzenlenen etkinlik ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı, System.String[]

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde yapımı tamamlanan 'Şempanze Adası' 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde düzenlenen etkinlik ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.

1000 dönüm arazi üzerine kurulu, 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı, dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 1500 metrekare alan üzerine kurulan ve 1,5 yılda yapımı tamamlanan Şempanze Adası'nda 7 üyenin yazlık ve kışlık barınakları bulunuyor. Kışlık bölmelerinin alttan ısıtmalı olduğu adada gebe hayvanların doğum odası bulunurken, kırılmaz camlar ile tasarlanan bölmeler ziyaretçilere şempanzeleri daha rahat görme imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.  Hayvanat bahçesinin maskotu olan maymun 'Can'ı kucağına alan Şahin zaman zaman zor anlar yaşadı. Maymun 'Can' kolunu ısırmaya çalıştığı Şahin'in kendisine uzattığı mikrofonu alıp yere fırlattı. Vanatdaşlar da yakından görme fırsatı bulduğu hayvanlarla bol bol fotoğraf çektirdi.'BURADAKİ MUTLULUĞUN SEBEBİ İŞİNİ SEVEN EKİP'Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların mutluluk sebebinin işini seven bir ekiple mümkün olduğunu belirterek şöyle dedi: "Dünyadaki çok özel hayvanat bahçelerinden birisindeyiz. Canlılar ve hayvanlar bize emanet. Buradaki mutluluğun ve huzurun temel sebebi işini aşkla yapan bir ekip var. Açıldığından bu gününe kadar sürekli yenilikler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Bugün de Şempanze Adası'nı açtık ve sizlere orayı göstereceğiz. Onların doğal hayatlarını korumamız mutlu yaşamlarını burada sürdürmeleri için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Şempanze evinin açılışı ile birlikte onların yaşam kalitesi daha da artmaya devam edecek."Gaziantep'te 10 bin metrekare alan üzerine yeni bir barınak yapılacağını anlatan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise sokak hayvanlarının daha rahat harekete edebileceği, sosyal donatı alanlarına sahip yeni bir köpek barınağı ve rehabilitasyon merkezinin faaliyete geçirileceğini kaydetti.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 'Şempanze Adası' ziyarete açıldı - Son Dakika

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