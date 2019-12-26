Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 4,5 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 4,5 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 4,5 milyon kişi ziyaret etti

6 saat önce

Gaziantep Hayvanat Bahçesini bu yıl 4,5 milyon kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 4,5 milyon kişi ziyaret etti, System.String[]

Gaziantep Hayvanat Bahçesini bu yıl 4,5 milyon kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 325 türden 7 bin 100 hayvanın kış şartlarından etkilenmemesi amacıyla çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Bu çerçevede, ısıtıcılar kullanılarak hayvan barınaklarının ısısı sabitlenecek, özel menüyle hayvanların enerjileri yüksek tutulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde soğuyan hava şartlarında özellikle Afrika kökenli hayvanların kışlık barınaklarını ısıtmaya başladıklarını belirtti.

Özsöyler, ziyaretçilerin kış aylarında da hayvanları uygun ortamlarda görebileceğini anlatarak, "Bu yıl hayvanat bahçemizi 4,5 milyon kişi ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir ilgi var. Ayrıca komşu ülkelerden de misafirlerimiz geliyor. Bu hem hayvanat bahçesinin tanıtımına, hem de yerel ekonomiye büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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