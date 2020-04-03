Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinlerine koronavirüs önlemi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde hayvanların günlük bakımları hijyen kuralları çerçevesinde titizlikle yapılıyor.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde 300 türden 7 bin 500 hayvan bulunuyor.

Kentin en uğrak yerlerinin başında gelen ve geçen yıl 4,5 milyon kişi tarafından ziyaret edilen Gaziantep Hayvanat Bahçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ziyarete kapatıldı.

Dönüşümlü olarak çalışmalarına devam eden personel ise hayvanların günlük bakım ve yemleme işlemlerini büyük titizlikle sürdürüyor.

Özellikle hayvanlarla teması bulunan personel tam donanımlı hijyen kıyafeti giydikten sonra işlemlerine başlıyor.

"Tüm personele eğitim verildi"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan sağlığının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Hijyenden asla taviz vermediklerini ifade eden Özsöyler, "Bu hayvanların bakımı, beslenmeleri, hijyenleri ve tedavileri bizim için çok önemli. Bu bakımdan onların rutin günlük bakımlarını yapıyoruz. Bakıcılarımıza gerekli hijyen tedbirlerini aldırarak yem ve bakımlarını yapıyoruz. Bu konuda ciddi önlemlerimiz ve tedbirlerimiz var. Tüm personele bu konuda gerekli tüm eğitimleri verdik." dedi.

Hayvanlarla teması bulunan personelin daha dikkatli davrandığını belirten Özsöyler, şöyle konuştu:

"Tabii bu hastalık malum hayvandan insana bulaşmaz ama insandan hayvana bulaşabilir. Onun için hayvanlarımızı adeta bir insan gibi koruyoruz ve bakımlarını titizlikle yapıyoruz. Bakım ve yemleme yapan arkadaşlarımızın önlemleri en üst düzeyde. Personelimiz bir sağlık görevlisi gibi titizlikle yapıyorlar işlerini. Çünkü buradaki hayvanların canları onlara emanet."

Özsöyler ayrıca sokak hayvanlarını da unutmadıklarını, onlar için kentin belirli yerlerine yem bıraktıklarını sözlerine ekledi.