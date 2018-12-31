Son Dakika Haberleri: Gaziantep Hayvanat Bahçesi Sakinlerinin Kar Keyfi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Sakinlerinin Kar Keyfi

28 dakika önce

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, kent merkezine uzun aradan sonra yağan karın keyfini çıkardı.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, kent merkezine uzun aradan sonra yağan karın keyfini çıkardı.

Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda kurulan ve barındırdığı 300 türde 7 bin hayvanla, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlardan biri haline gelen hayvanat bahçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Özellikle sıcak aylarda yuvalarından pek çıkmayan aslan, kaplan, ayı gibi hayvanlar, barınaklarının açık alanlarında gezerek karın keyfini çıkardı.

Drone ile görüntülenen ayıların verdikleri tepkiler de güzel görüntüler oluşturdu.

Ziyaretçilerden Yasin Eken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaniye'den akraba ziyareti için geldiğini söyledi.

Ortamı çok beğendiğini belirten Eken, "Kar yağmış, çok güzel görüntüler oluşmuş gerçekten. Özellikle ayılar hem eğlendi hem de bizi eğlendirdi. Arkadaşlarla beraber bu unutulmaz zamanın keyfini çıkarıyoruz. Bol bol fotoğraf çektik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:13 Kaynak: AA

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