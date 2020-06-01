Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

DÜNYANIN en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yeniden ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, 65 gün sonra ilk ziyaretçileri almaya başladıklarını ifade etti.

1000 dönüm arazi üzerine kurulu, 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı, dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, koronavirüs salgınının başlamasıyla mart ayında ziyarete kapatıldı. Bu süreçte düzenli olarak dezenfekte edilen hayvanat bahçesinde, hayvanların sağlık kontrolleri de sık aralıklarla yapıldı. Hayvanat bahçesi, önlemlerin ardından normalleşme ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

'GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPMIŞTIK'

Salgınla mücadele döneminde bahçede 100'ün üzerinde yeni doğumun gerçekleştiğini ve nüfuslarının arttığını anlatan Celal Özsöyler, "Bugün normalleşme ile birlikte kapılarımızı yeniden açtık. Daha önce gerekli hazırlıklarımızı yapmıştık. Gelen ziyaretçilerimizi ateşlerinin ölçülerek maske ile içeri alınıyor. Hayvanlarımız düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptık. Gelen ziyaretçilerimizi otobüsler ile sosyal mesafe kuralına uyarak gezdireceğiz. Herkesi ziyarete bekliyoruz" diye konuştu.