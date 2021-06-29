Gaziantep Hayvanat Bahçesinin sakinleri, kavurucu sıcaklarda "buzlu kokteyl"lerle serinliyor - Son Dakika

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Gaziantep'te, hayvanat bahçesinin sakinleri için özel buzlu kokteyller hazırlanmaya başladı.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar için sıcağa karşı önlemler artırıldı.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte, hayvanat bahçesi sakinleri için özel bazı önlemler de alındı. Bu kapsamda aslan, kaplan ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlara buzlu et kokteyli, ayılar için de karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli hazırlanıyor.

Çoğu zaman havuzda vakit geçiren hayvanların buzlu menüleri tüketmesi ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Gaziantep Hayvanat Bahçesinin alan ve tür sayısı bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da üçüncü ve dünyada dördüncü sırada bulunduğunu söyledi.

Hayvanat bahçesindeki hayvanlara uygun barınaklar dizayn ettiklerini belirten Özsöyler, "Bütün hayvanlarımızın yazlıklarında serinlemeleri için havuzlar ve kış ayları için de ısıtma sistemleri var. Yani dünya standartlarında canlılarımızı koruyoruz." dedi.

Havaların ısınmasıyla hayvanları serinletmek için bazı önlemler aldıklarını dile getiren Özsöyler, şöyle konuştu:

"Burada hayvanlar istedikleri zaman havuza girip serinliyor. Biz hayvanların daha fazla serinlemeleri için onlara özel et ve meyve kokteyli hazırlıyoruz. Özellikle ayılara kendilerinin sevdikleri domates, elma, salatalıklardan oluşan buzlu kokteyl hazırlayıp veriyoruz. Bu şekilde bir bakımdan kendilerine oyun olmuş oluyor. Yırtıcı hayvanlar için ise et kokteyl hazırlıyoruz. Özellikle aslan ve kaplanlara etleri dondurup veriyoruz. Ayrıca deve kuşları ve develeri de su fıskiyeleriyle serinletiyoruz."

Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2021 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 750 bin kişinin ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi.