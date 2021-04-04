Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı - Son Dakika

Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı

04.04.2021 16:22

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Gününde hayvan barınağı ve hayvanat bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Gününde hayvan barınağı ve hayvanat bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkenlikte, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan hayvanlar ve Gaziantep Hayvanat Bahçesinde yeni doğan yavrular da tanıtıldı.

Bir milyon metrekare yeşil alanda kurulu Gaziantep Hayvanat Bahçesi 188 yeni sakini ve gerçekleşen 27 doğumla bünyesindeki tür sayısını 358'e hayvan sayısını ise 7 bin 800'e yükseltti.

Sokak hayvanları için kurulan modern barınakların yanı sıra hayvanat bahçesinin yeni sakinlerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, bir aylık olan Boncuk isimli yavru ayıya biberonla süt verdiği anlar da renkli görüntüler oluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, her geçen gün büyüdüklerini belirterek, doğurganlık oranı olarak Avrupa'nın en yüksek oranına sahip olduklarını söyledi.

Özsöyler, İstanbul'da yakalanan hayvanların Gaziantep'e getirildiğini belirterek, "İstanbul 1. Bölgede ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenen yılanlar, maymunlar, papağanlar bunun yanında flamingolar değişik su kuşları ve ördekleri yakalamışlar, biz de bunları Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirdik. Bunların mutlaka doğal ortamında olması gerekiyor ya da hayvanat bahçelerinde olması gerekiyor. Ülkeye kaçak olarak sokuldukları için de Gaziantep Hayvanat Bahçesinde getirmiş bulunuyoruz" dedi.

"Doğum oranı en yüksek hayvanat bahçesiyiz"

Her bir hayvanın kendi ekosistemi içerisinde olduğunu ifade eden Özsöyler, "Bunun yanı sıra Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak da doğum oranı Türkiye'de ve Avrupa'da en fazla olan hayvanat bahçesiyiz. Bu da hayvanların ne kadar doğal ortamda olduklarını gösteriyor. Deve, lama, kanguru, ceylan ve bunların yanında diğer yırtıcılarımızdan da yavrular almış bulunmaktayız. Böylelikle hem tür sayımız arttı hem de hayvan sayımız arttı. Normalde 350 türden 7 bin 500 tane hayvanımız bulunmaktaydı şimdi 358 türden 7 bin 800 tane hayvanımız oldu. Hayvanat bahçemizde pandemiden önce 5 milyon kişiyi ağırlamıştık, pandemi sürecinde de 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladık" sözlerini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de insan sevgisinin doğayı sevmekle başladığını belirterek, "Doğada büyük bir ekosistem var, büyük bir sevgi var. İnsan sevgisi doğayı sevmeyle başlıyor, hayvanı sevmeyle başlıyor, toprağı, suyu sevmeyle başlıyor işte buranın adı doğal hayat. Bazılarının hayvanat bahçesiyle ilgili rahatsızlıklarını biliyoruz ama bizim hayvanat bahçemize baktığınız zaman büyük bir doğal hayat var, kendi ekosistemi içerisinde hangi hayvan nasıl yaşaması gerekiyorsa o sistem burada temin ediliyor. 1 milyon metrekare yeşil alanın içerisinde. Şu anda tür ve sayı bakımından, doğurganlık bakımından dünyada 4'üncü, Avrupa'da 3'üncüyüz" diye konuştu.

Hayvanat bahçesinin yeni sakinlerini ziyaret eden Fatma Şahin daha sonra hayvan barınağına geçerek buradaki sokak hayvanlarının sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Fatma Şahin, 153'e ihbar gelen çağrı sonucu akciğerindeki sorun nedeniyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen kedinin sağlık durumuna ilişkinde bilgiler alarak sokak hayvanları için yaptıkları çalışmaların hangi boyutlarda olduğunun görüldüğünü kaydetti. - GAZİANTEP

Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı
Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı - Son Dakika


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