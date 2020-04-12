GAZİANTEP Hayvansever aç kalan sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

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GAZİANTEP Hayvansever aç kalan sokak hayvanlarını besledi
6 saat önce
Hayvansever aç kalan sokak hayvanlarını beslediGAZİANTEP'in İslahiye İlçesine,koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle hayvan sever dolaştıkları sokaklardaki hayvanları besledi.
Hayvansever aç kalan sokak hayvanlarını besledi
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesine,koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle hayvan sever dolaştıkları sokaklardaki hayvanları besledi.
Gaziantep Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği üyesi Bekir Şentürk, sokakları dolaşarak hayvanları besledi. Şentürk, yasakla birlikte sokakların boşalması ile hayvanların aç kaldığını belirterek, vatandaşlardan evlerinin önüne sokak hayvanları için yemek ve su bırakmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:15 Kaynak: DHA
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