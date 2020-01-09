Gaziantep hdp önündeki eylemde 129'uncu gün - Son Dakika
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Gaziantep hdp önündeki eylemde 129'uncu gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 129'uncu günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 129'uncu günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 129'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 129'uncu günde de sürdürdü. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eyleminde olan Şevket Altındaş, bir an önce oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 66 ailenin oturma eylemi, 129'uncu günde de devam etti.

Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için 5 Eylül'de Gaziantep'ten gelerek, eyleme katılan Şevket Altındaş, bir an önce oğluna kavuşmak istediğini söyledi. Altıntaş, "Sağımda, solumda kandırılan çocukların babaları var. Ben hep diyorum ki PKK, iki temel unsur üzerine kurulu; yalan ve tehdit. Bu gençleri kandırdılar. Diğerlerini ise silah zoruyla götürüyorlar. Biz biriz, beraberiz. Lütfen bizi çok daha iyi anlasınlar" diye konuştu.

Gaziantep hdp önündeki eylemde 129'uncu gün

Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:52 Kaynak: DHA
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