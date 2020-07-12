GAZİANTEP 'Hoş geldiniz' ziyareti sonrası 31 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

GAZİANTEP 'Hoş geldiniz' ziyareti sonrası 31 kişi karantinaya alındı

'Hoş geldiniz' ziyareti sonrası 31 kişi karantinaya alındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan E.K.(40)'nin ziyaretine, Gaziantep'te yaşayan anne, baba ve kardeşi geldi.

'Hoş geldiniz' ziyareti sonrası 31 kişi karantinaya alındı

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan E.K.(40)'nin ziyaretine, Gaziantep'te yaşayan anne, baba ve kardeşi geldi. Mahallede yaşayan diğer yakınları da E.K.'nin ailesinin geldiğini öğrenince onlara 'hoş geldiniz' ziyaretinde bulundu. Aile evlerine döndükten sonra hastalanan E.K.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Gaziantep'e dönen ailesi ile ilçedeyken onları ziyarete geldiği belirlenen 31 kişinin yaşadığı 8 ev karantinaya alındı.

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Şahmaran Mahallesi'nde yaşayan E.K.'yi, Gaziantep'te yaşayan anne, baba ve kardeşi ziyarete geldi. Yaklaşık 1 hafta burada misafir olan ailenin geldiğini duyan mahalledeki yakınları da 'hoş geldin' ziyareti için E.K.'nin evine geldi. Aile Gaziantep'e döndükten sonra rahatsızlanınca hastaneye götürüler E.K.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri hastanede tedaviye alınan E.K.'nin temasta bulunduğu kişilere yönelik yaptığı çalışma sonrasında, Gaziantep'e giden aile ile mahalledeyken onlara 'hoş geldin' ziyaretine gelenlerin olduğu toplam 31 kişiyi temaslı olarak belirledi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 8 evde yaşayan 31 kişinin 14 gün süreliğine karantinaya alınmasına karar verdi.

Karar sonrası evlerin çevresi polis ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik kordonuna alınarak evlere giriş ve çıkışları kapattı.

Gaziantep, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP 'Hoş geldiniz' ziyareti sonrası 31 kişi karantinaya alındı - Son Dakika
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