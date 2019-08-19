Gaziantep’i dünyaya açmak için çalışmalar hız kesmiyor
1 saat önce
GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ikincisi, 12 - 15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
GastroAntep Uluslararası Gaziantep
Gastronomi Festivali'nin ikincisi, 12 - 15 Eylül
tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:04
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