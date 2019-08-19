Son Dakika Haberleri: Gaziantep’i dünyaya açmak için çalışmalar hız kesmiyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Gaziantep’i dünyaya açmak için çalışmalar hız kesmiyor

1 saat önce

GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ikincisi, 12 - 15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gaziantep’i dünyaya açmak için çalışmalar hız kesmiyor, System.String[]
GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ikincisi, 12 - 15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Gaziantep, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, göğüs dekolteli pozunu paylaştı Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 01:16:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep’i dünyaya açmak için çalışmalar hız kesmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]