Son Dakika Haberleri: Gaziantep'i sel vurdu
Son Dakika Güncel Gaziantep'i sel vurdu

Gaziantep'i sel vurdu

57 dakika önce

Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti.

Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti.

Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra gök gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından sağanak yağış ekili oldu. Yaklaşık bir saat süren yağmur nedeniyle tıkanan mazgallar sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla vatandaşlar araçlarından çıkarıldı. Ekiplerin suyu boşaltmak ve araçları kurtarmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Öte yandan yağmur nedeniyle tek taraflı ve maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Sel suları nedeniyle kapağı açılan rögara bir otomobilin lastiği düştü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

(Mehmet Bulut/İHA)

Gaziantep'i sel vurdu

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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