Son Dakika Haberleri: Gaziantep İçin Yağış ve Dolu Uyarısı

Gaziantep İçin Yağış ve Dolu Uyarısı

1 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Gaziantep İçin Yağış ve Dolu Uyarısı, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağması öngörülüyor.

Yaklaşık bir buçuk saat sürecek sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:50 Kaynak: AA
Araban, Yavuzeli, Gaziantep, Güncel
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