Gaziantep idlib şehidi tankçı sözleşmeli er mustafa ertürk'ün cenazesi memleketinde törenle... - Son Dakika

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Gaziantep idlib şehidi tankçı sözleşmeli er mustafa ertürk'ün cenazesi memleketinde törenle...
6 saat önce
GAZİANTEP İdlib şehidi Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün(25) cenazesi memleketinde törenle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:21 Kaynak: DHA
GAZİANTEP İdlib şehidi Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün(25) cenazesi memleketinde törenle karşılandı
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