Gaziantep idlib şehidi tankçı sözleşmeli er mustafa ertürk'ün cenazesi memleketinde törenle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep idlib şehidi tankçı sözleşmeli er mustafa ertürk'ün cenazesi memleketinde törenle... - Son Dakika

Gaziantep idlib şehidi tankçı sözleşmeli er mustafa ertürk'ün cenazesi memleketinde törenle...

6 saat önce

GAZİANTEP İdlib şehidi Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün(25) cenazesi memleketinde törenle karşılandı.

GAZİANTEP İdlib şehidi Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün(25) cenazesi memleketinde törenle karşılandı

Gaziantep idlib şehidi tankçı sözleşmeli er mustafa ertürk'ün cenazesi memleketinde törenle...

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:21 Kaynak: DHA
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