Gaziantep idlib şehidi veysel günay, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep idlib şehidi veysel günay, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gaziantep idlib şehidi veysel günay, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İdlib şehidi Veysel Günay, son yolculuğuna uğurlandıSURİYE'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde törenle toprağa verildi.

İdlib şehidi Veysel Günay, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde törenle toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay için Boğaziçi Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Genco Günay ile annesi Ayfer Günay törende güçlükle ayakta durdu. Genco Günay, oğlunun fotoğrafına uzun süre sarıldı. 4 aylık hamile Seyhan Günay da şehit eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın cenazesi, İl Müftüsü Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Boğaziçi Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Gaziantep idlib şehidi veysel günay, son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
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