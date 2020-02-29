Gaziantep -idlib şehitleri için konvoy oluşturup istiklal marşı okudular - Son Dakika
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Gaziantep -idlib şehitleri için konvoy oluşturup istiklal marşı okudular

6 saat önce

İdlib şehitleri için konvoy oluşturup İstiklal Marşı okudularGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir grup vatandaş araçları ile konvoy oluşturup, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk askerine yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

İdlib şehitleri için konvoy oluşturup İstiklal Marşı okudular

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir grup vatandaş araçları ile konvoy oluşturup, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk askerine yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

İslahiye'de yüzlerce kişi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yaklaşık 100 araçlık konvoy oluşturup Türk bayraklarıyla ilçede tur attı. Daha sonra Demokrasi Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kişilik grup ise sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup Mehmetçiğe destek verdi. Kalabalık daha sonra alandan ayrıldı.

Gaziantep -idlib şehitleri için konvoy oluşturup istiklal marşı okudular

İslahiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:14 Kaynak: DHA
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