Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.