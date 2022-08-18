2 aylık bebeğini darp etmişti! Cani baba mahkemede pişman olduğunu söyledi - Son Dakika
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2 aylık bebeğini darp etmişti! Cani baba mahkemede pişman olduğunu söyledi

18.08.2022 12:25

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye darp ederek ağır yaralayan Yunus Göç, yargılandığı davanın 3. duruşmasında pişman olduğunu ifade etti. Şiddetin Cihan bebeğin organlarına verdiği zararın belirlenmesi için tekrar rapor düzenlenmesini isteyen mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

2 aylık bebeği Cihan Göç'ü öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla 'nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen baba Yunus Göç'ün yargılanmasına devam edildi. Yunus Göç, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmaya SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada, anne Semra Göç ile avukatı Esra Kantar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları ile sanık avukatı Muhammed Enes Kayabaş da hazır bulundu.

"BEBEKTE HAYATİ TEHLİKE OLUŞTU"

Duruşma, Cihan bebek için istenilen kati raporun okunmasıyla başlandı. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anabilim Dalı tarafından hazırlanılan raporda, bebekte yaralanma nedeniyle oluştuğu bildirilen travmatik kanamanın, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu paylaşıldı. Travmanın, basit tıbbi müdahale ile giderilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının belirtildiği raporda, bebeğin maruz kaldığı darbelerin duyu ve organlardan birisinin işlevinin sürekli zayıflaması veya yitirilmesi yönünden değerlendirilebilmesi için, bebeğin olay tarihinden bir yıl sonra söz konusu anabilim dalında tekrar muayene edilmesi gerektiği ifade edildi.

2 aylık bebeğini darp eden cani babadan yine 'Pişmanım' savunması

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep eden anne Semra Göç, "En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Anne Göç'ün ardından söz alan avukat Esra Kantar ise, "Gelen rapor ortadadır. Gereken en ağır cezayı alması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı. Savunmaların ardından iddia makamı, eksik evrakların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"BUNU BİLE İSTEYE YAPMADIM"

Tutuklu baba Yunus Göç, çocuğuna bileyerek ve isteyerek vurmadığını söyledi. Pişman olduğunu her savunmasında vurgulayan Göç, "Kendileri de biliyor, bunu bile isteye yapmadım" dedi. Sanık Avukatı Muhammed Enes Kayabaş da aleyhe olan raporu kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin kastının öldürmeye yönelik olmadığını söyledi.

2 aylık bebeğini darp eden cani babadan yine 'Pişmanım' savunması

BEBEK İÇİN YENİDEN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Göç'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Cihan bebeğin ise 29 Ekim 2022 tarihinden sonra Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalına sevk edilip, meydana gelen yaralanmanın duyu veya organlardan birisinin işlevinin sürekli zayıflaması veya yitirilmesine sebebiyet verip vermeyeceği hususunda rapor tanziminin istenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Barışmak için çağırılan genç, pompalı tüfekle öldürüldü Barışmak için çağırılan genç, pompalı tüfekle öldürüldü 2 aylık bebeğini darp ederek ağır yaralayan baba yine 'Pişmanım' savunması yaptı 2 aylık bebeğini darp ederek ağır yaralayan baba yine 'Pişmanım' savunması yaptı
Kaynak: İHA

Muhammed Enes, Yunus Göç, Gaziantep, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 aylık bebeğini darp etmişti! Cani baba mahkemede pişman olduğunu söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 aylık bebeğini darp etmişti! Cani baba mahkemede pişman olduğunu söyledi - Son Dakika
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