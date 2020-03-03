Gaziantep ihracatta 5. sıraya yükseldi - Son Dakika
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Gaziantep ihracatta 5. sıraya yükseldi

6 saat önce

Şubat ayında 632 milyon 571 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep 2020 yılındaki yukarı yönlü hareketi devam ettirdi.

Gaziantep ihracatta 5. sıraya yükseldi, System.String[]

Şubat ayında 632 milyon 571 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep 2020 yılındaki yukarı yönlü hareketi devam ettirdi.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Şubat 2020 ihracat verilerini değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'i en fazla ihracat yapan 5 il konumuna taşıyan ihracatçıları tebrik etti.


Gaziantep şubat ayında Türkiye ihracatının yüzde 4,3'ünü gerçekleştirdi. Türkiye ihracatının 2020 yılı şubat ayında yüzde 2,3 artışla 14,7 milyar dolar olduğunu belirten Yıldırım, Gaziantep'in bu performansa katkısının yüzde 4,3 olduğunu söyledi. Yıldırım, "Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen ülkemizin de şehrimizin de ihracattaki başarısı memnuniyet verici. Yılın ilk ayındaki yukarı yönlü hareket devam etti. Gaziantep geçen yılın şubat ayına göre yüzde 6,7 artışla 632 milyon 571 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece Ankara'yı geçerek en fazla ihracat yapan 5. il oldu. Sınırlarımızda yaşanan olaylar ve küresel toplum sağlığını ve ticareti tehdit eden korona virüs tehdidinin zayıflamasıyla Gaziantep ihracatı çok daha güçlü bir performans sergileyecektir. Bu rakamların elde edilmesinde emeği geçen tüm sanayici ve ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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