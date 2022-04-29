GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerine bakkal alışveriş çeki dağıtımına başlandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerine bakkal alışveriş çeki dağıtımına başlandı

29.04.2022 20:33

Gaziantep Valiliğince, "Bakkal alışveriş çeki" projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 15 milyon liralık alışveriş çeki verilecek.

Gaziantep Valiliğince, "Bakkal alışveriş çeki" projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 15 milyon liralık alışveriş çeki verilecek.

Valilik, Şahinbey ve Şehitkamil kaymakamlıkları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Gaziantep Bakkallar Odası Birliği ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki dağıtılmaya başlandı.

Vali Davut Gül, merkez Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi Hasip Dürri Caddesi'nde bir bakkalı ziyaretinde gazetecilere, projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Geçen yıl "Zimem Defteri" projesi kapsamında bakkallardaki borç defterini hayırseverlerin desteğiyle satın aldıklarını hatırlatan Gül, şunları söyledi:

"Bu yıl farklı bir yöntem gerçekleştirdik. Bu yöntemde hayırseverlerimiz finansmanı sağlıyor. Kaymakamlarımız finansmanı sağlanan çekleri mahallemizde, sosyal yardımlaşmaya kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. İhtiyaç sahibi kendi borcunu kendi ödüyor ya da borcu yoksa kendi alışverişini yapıyor. Burada önemli olan hanede kişi başı 100 liralık çek veriyoruz. Aynı aileye, toplamda en fazla 5 çek veriyoruz. Onlar da en yakın bakkala gelip harcayabiliyorlar. Sistemde 4 bin bakkal var. Bu çok önemli bir rakam. Toplam bütçemiz yaklaşık 15 milyon lira. Aynı şekilde bakkallarda tekel ürünleri ve buna benzer harcamalar yapılamıyor. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde kullanılıyor. Bakkallar da çekleri, bakkallar odasına getirdiğinde hemen ertesi gün hesabına yatırıyorlar."

Hiç kimsenin rencide edilmediği şeffaf bir sistemin olduğunu ifade eden Gül, "Aslında bu sistem büyük market zincirlerinin yaptığı alışveriş çeki sisteminin bakkal boyutunda olan ve bunu hayırseverlerin katkılarıyla yapan bir sistem. Biz bakkalların yaşamasını istiyoruz, bakkalların gelişmesini istiyoruz." dedi.

Bakkal Hatice Doğan ise proje sayesinde işlerinin açıldığını belirterek, hayır sahiplerine dua etti.

GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerine bakkal alışveriş çeki dağıtımına başlandı
GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerine bakkal alışveriş çeki dağıtımına başlandı
GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerine bakkal alışveriş çeki dağıtımına başlandı
GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerine bakkal alışveriş çeki dağıtımına başlandı

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Şehitkamil, Gaziantep, alışveriş, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerine bakkal alışveriş çeki dağıtımına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerine bakkal alışveriş çeki dağıtımına başlandı - Son Dakika
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