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Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan GSO'ya ziyaret - Son Dakika

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan GSO'ya ziyaret

31.08.2021 18:02
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan GSO'ya ziyaret, System.String[]

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

7 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Emre Başbuğ, GSO'ya iade-i ziyarette bulunarak Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Melike Yüksel, Metin Erturhan ve GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen ile bir araya geldi. Ziyarette iki kurum tarafından yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sanayiciler ve iş dünyası olarak, büyük bir özveriyle görev yapan güvenlik güçlerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün ve kentteki tüm güvenlik personellerinin şehrin huzuru ve güvenliği için mesai kavramı gözetmeksizin önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Konukoğlu, "Emniyet Müdürümüze yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca vatanımızın savunulmasında ve milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında canla başla çalışan tüm polis ve askerlerimize sağlık ve sıhhatler temenni ediyorum. Hepimizin amacı ülkemize daha fazla hizmet edebilmek ve bu doğrultuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya da hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'u ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve Gaziantep Sanayi Odası olarak her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Emniyet Teşkilatı ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de kent sanayisi hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep'teki tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlik ve beraberliğe dikkati çeken Ünverdi, "Gaziantep'teki kurum ve kuruluşlar, siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, yerel yönetimler, sivil toplum ve meslek odaları şehrimiz ve dolayısıyla ülkemiz için her zaman el ele çalışmaktadır. Başarımızın temelinde de bu anlayış ve girişimci ruh vardır. Gaziantep'te pandemi koşullarında dahi fabrika yatırımları devam etmiş, istihdamımız artmıştır. Gaziantep bugün küresel krizlere, pandemiye ve yaşanan tüm güçlüklere rağmen güçlü sanayisiyle üretim, ihracat ve istihdamını artırarak çalışmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'a hayırlı olsun dileklerini ileten Adnan Ünverdi, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün kentimizin huzur ve asayişi hususunda yaptığı özverili çalışmaları takdirle izliyoruz. Mustafa Emre Başbuğ'un da fedakarca yürütülen bu çalışmaları artırarak devam ettireceğine inanıyorum. Müdürümüze çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da misafirperverlikleri ve desteklerinden ötürü GSO yönetimine teşekkür ederek, Gaziantep'in güvenliği ve kent halkının huzuru için çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini söyledi. - GAZİANTEP

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan GSO'ya ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası, Alparslan Türkeş, Gaziantep, Gazete, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan GSO'ya ziyaret - Son Dakika


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