Son Dakika Haberleri: Gaziantep İl Emniyet Müdürü Zeybek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürü Zeybek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Zeybek AA'nın

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Zeybek, makamında, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.


Cengiz Zeybek, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşamda Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeybek, "Fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı muhabirlerini tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden güzel." ifadesini kullandı.

Mustafa Yalçın, Cengiz Zeybek, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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