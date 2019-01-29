Son Dakika Haberleri: Gaziantep İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı

Gaziantep İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı

1 saat önce

Gaziantep İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplandı.

Gaziantep İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı, System.String[]
Gaziantep İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplandı.

Vali Gül, Valilik Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, istihdam konusundaki sorunların çözülmesi ve geliştirilmesi konularını değerlendireceklerini belirterek, özellikle kayıt dışı istihdama sıfır tolerans gösterileceğini söyledi.

Gaziantep'te toplam sigortalı sayısının 445 bin olduğunu belirten Gül, "Gaziantep'te kayıt dışılık yok denecek kadar az." dedi.

Vali Gül, 2018 istihdam rakamlarına dikkati çekerek, aralık ayı itibarıyla işe yerleştirme sayısının bir önceki yıla göre yüzde 36 artışla 30 bin 941 olduğunu vurguladı.

Özel sektörde engelli kontenjanı doluluk oranı yüzde 106 oldu

Gül, 2018'de özel sektörde çalışması gereken engelli sayısı 3 bin 587'yken, çalışan engelli sayısının 3 bin 805'e ulaştığını belirterek, "Özel sektörde engelli kontenjanı doluluk oranı yüzde 106 olarak gerçekleşmiştir. İşverenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ara eleman yetiştirmenin İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade eden Gül, Gaziantep'in istihdam ve mesleki eğitim konularında en iyi illerden biri olduğunu ancak okullaşma oranın az olduğunu söyledi.

Ailelerin çocuklarını yeteneklerine göre okullara göndermesi gerektiğini ifade eden Gül, "Lise öğrencilerimizin en az yarısının mesleki eğitime gitmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:09 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
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