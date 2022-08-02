Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza

02.08.2022 13:57
Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bağ evleri, düğünler, nişanlar ve çeşitli eğlencelerde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 24 şahsa 1 milyon 578 bin liralık rekor ceza yazdı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bağ evleri, düğünler, nişanlar ve çeşitli eğlencelerde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 24 şahsa 1 milyon 578 bin liralık rekor ceza yazdı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Mutluluğa Kurşun Sıkma" sloganından hareketle kırsal bölgelerdeki bağ evleri, düğünler, nişanlar ve çeşitli eğlencelerde maganda denetimi yaptı. Denetimler çerçevesinde oluşturulan resmi ve sivil özel timlerce devriyeler atıldı.

24 şahsa işlem yapılarak 1 milyon 578 bin TL idari yaptırım uygulandı

Devriyeler sırasında 22 silahla havaya ateş etme olayına müdahale edilirken, toplamda 19 tabanca ve tüfek ele geçirildi. Denetimler sırasında 24 şahıs hakkında adli işlem yapılarak toplam 1 milyon 578 bin TL idari yaptırım uygulandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Gaziantep'te alzaymır hastası boş arazide ölü bulundu Gaziantep'te alzaymır hastası boş arazide ölü bulundu İslahiye'de ev yangını hasara neden oldu İslahiye'de ev yangını hasara neden oldu
Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:36 Kayseri'de kan donduran olay! Dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı halde ceset buldular
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:58:09. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement