Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza

03.08.2022 01:15
Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bağ evleri, düğünler, nişanlar ve çeşitli eğlencelerde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 24 şahsa 1 milyon 578 bin liralık rekor ceza yazdı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bağ evleri, düğünler, nişanlar ve çeşitli eğlencelerde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 24 şahsa 1 milyon 578 bin liralık rekor ceza yazdı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Mutluluğa Kurşun Sıkma" sloganından hareketle kırsal bölgelerdeki bağ evleri, düğünler, nişanlar ve çeşitli eğlencelerde maganda denetimi yaptı. Denetimler çerçevesinde oluşturulan resmi ve sivil özel timlerce devriyeler atıldı.

24 şahsa işlem yapılarak 1 milyon 578 bin TL idari yaptırım uygulandı

Devriyeler sırasında 22 silahla havaya ateş etme olayına müdahale edilirken, toplamda 19 tabanca ve tüfek ele geçirildi. Denetimler sırasında 24 şahıs hakkında adli işlem yapılarak toplam 1 milyon 578 bin TL idari yaptırım uygulandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te magandalara 1 milyon 578 bin TL ceza - Son Dakika
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