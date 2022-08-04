Gaziantep'te 5 yeni asayiş uygulama noktası kuruldu - Son Dakika
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Gaziantep'te 5 yeni asayiş uygulama noktası kuruldu

04.08.2022 16:10
Gaziantep'te 5 yeni asayiş uygulama noktası kuruldu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu 5 bölgede yeni asayiş uygulama noktası kurdu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu 5 bölgede yeni asayiş uygulama noktası kurdu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kentteki turistik yerler ile besi ve sanayi bölgelerinde yeni asayiş uygulama noktası kurdu. Jandarma tarafından Nurdağı ilçesi Hz.Ukkaşe Türbesi, Yavuzeli ilçesi Rumkale turizm alanı, Oğuzeli ilçesi Çaybaşı Besi OSB, Oğuzeli İlçesi Körkün OSB ve Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir Bölgesinde olmak üzere 5 noktada yeni Jandarma Asayiş Noktası kuruldu.

7/24 görev yapılacak

Kurulan yeni asayiş noktaları ile 7/24 esasına göre asayiş ve uygulama çalışmaları yapılabilecek. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 5 yeni asayiş uygulama noktası kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 5 yeni asayiş uygulama noktası kuruldu - Son Dakika
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