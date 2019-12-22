Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden "domuz gribi" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden 'domuz gribi' açıklaması - Son Dakika

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden "domuz gribi" açıklaması

6 saat önce

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bir kişinin domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bir kişinin domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.


Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kadın, öksürük, burun tıkanıklığı, ağrı şikayetleriyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti. Kadın hastanın yapılan ilk müdahalesinde domuz gribi belirtilerine rastlanılması üzerine hastane alarm durumuna geçti. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "52 yaşında S.İ isimli hasta öksürük ve solunum güçlüğü şikayetiyle Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuru yapmıştır. Hastanın semptom ve klinik muayene bulgularına göre H1N1 enfeksiyonu olabileceği düşünülmüş, hastadan gerekli tetkikler istenmiş olup, H1N1 virüsü lehine kesinleşen bir sonuç bulunmamaktadır. Hasta tek kişilik hasta odasında gözetim altına alınarak antibiyotik ve antiviral tedaviye başlanmıştır. Hastanemiz acil servisi ve diğer servislerde sağlık hizmetini aksatacak bir durum söz konusu değildir" denildi. - GAZİANTEP

İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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