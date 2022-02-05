Gaziantep İl Sağlık Müdürü Tiryaki'den GGC'ye ziyaret - Son Dakika

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti.

GGC'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Başkanı Ay, İl Sağlık Müdürü Tiryaki'ye GGC'nin tarihi ve kuruluş ilkeleri hakkında bilgi verdi.

GGC olarak sağlık çalışanlarının her zaman destekçisi olduklarını belirten Ay, "Destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Umarım virüs sorunu en kısa sürede çözülür ve bizler virüs haberleri yerine sağlık sisteminde çok daha güzel ve umut verici haberler yapabiliriz.*ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ise güzel dileklerinden dolayı GGC Başkanı Ay'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Zor zamanları sağlık personelimizin özverili çalışmaları ve halkımızın desteği ile mümkün olan en az zararla atlatmaya çalıştık. Şu anda da süreç bitmiş değil. Özellikle ortaya çıkan yeni varyantlar tüm dünya sağlık sistemini olduğu gibi bizleri de zorluyor. Varyantların çoğalması bu hastalığın gücünün azalmasına neden olsa da,q bu bizim sevineceğimiz bir durum değil. Çünkü hasta sayıları yeniden artmaya başladı. Başlangıçtan bugüne geçen zamanın uzunluğu bazı şeylerin kanıksanmasına bazı tedbirlerin ise gevşetilmesine neden oldu. Ancak işleri boşlayacak, tedbirleri gevşetecek lükse sahip değiliz."

Maske, mesafe ve temizlik önlemlerine çok daha dikkatli ve özenli olarak devam etmek zorunda olduklarını aktaran Tiryaki, tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini kaydetti.