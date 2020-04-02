Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı - Son Dakika
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Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

6 saat önce

Gaziantep, açıklanan Mart ayı ihracat rakamlarına göre 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,1 artış sağlayarak en fazla ihracat yapan 5. il oldu.

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı, System.String[]

Gaziantep, açıklanan Mart ayı ihracat rakamlarına göre 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,1 artış sağlayarak en fazla ihracat yapan 5. il oldu. Mart ayında ise ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 geriledi.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaşanan olağanüstü durum nedeniyle gerilemenin beklenen bir durum olduğunu söyledi.


Başkan Yıldırım, yaptığı yazılı değerlendirmesinde, "Gaziantepliler her şeye rağmen çalışma azminden, özveriden vazgeçmez. Yılın ilk çeyrek rakamlarına baktığımızda da bunu çok net görüyoruz. İlimiz Ocak-Mart 2020 döneminde 1 milyar 856 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye ihracatının yüzde 4,7'sini gerçekleştirerek en fazla ihracat yapan 5. il oldu. Gaziantep'in bu performansı daha da yukarıya çıkaracak potansiyeli mevcut. Ancak içinde bulunduğumuz mevcut durum Mart ayında rakamların gerilemesine, ihracatımızın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 düşmesine neden oldu ki bu beklenen bir durumdu. Dileğimiz yaşanan bu küresel sorunun bir an önce son bulması ve hayatın normale dönmesi" dedi.


"TOBB ile birlikte çözüm üretmeye çalışıyoruz"


"Hepimiz aynı gemideyiz ve bu süreci hep birlikte en az zararla atlatabilme çabasındayız" diyen Yıldırım, "Sürecin en doğru şekilde yönetilmesi ve ihracatçılarımızın yaşanan bu durumdan en az zarar görmesi amacıyla ihracatçılarımızdan gelen sorunları ve çözüm önerilerimizi çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) ileterek takibini yapmakta ve çözüme kavuşturmaktayız. Son olarak ihracatçımızın transit rejime tabi yüklerinin sevk işlemlerinde yaşanan beklemelerden doğan ardiye ve fuzuli işgaliye maliyetleri konusunda TOBB ile bir girişimde bulunduk ve olumlu neticeye ulaştık. Nisan ayı boyunca Mersin Uluslarası Limanı'nda bu ücretlerde indirime gidildi" ifadelerini kullandı.


"Çin'e ihracatımız yüzde 99,8 arttı, Irak ikinci sıraya düştü"


Mart ayında Gaziantep ihracatını ülkelere göre de değerlendiren Tuncay Yıldırım, ilin Çin'e olan ihracatının yüzde 99,8 arttığını söyleyerek, "Mart ayında, Gaziantep'in en büyük ihracat pazarı olan Irak'a ihracatı yüzde 39 gerilerken, Covid-19 salgının başladığı Çin'e ihracatı ise yüzde 99,8 artmış durumda. Çin'e Mart ayında 4,8 milyon dolar, ilk çeyrekte ise yüzde 92 artışla 9,9 milyon ihracat yaptık. Öte yandan yıllardır en fazla ihracat yapılan ülke olan Irak ikinci sıraya geriledi ve 77 milyon ihracat gerçekleştirdiğimiz ABD en fazla ihracat yaptığımız ülke oldu" şeklinde konuştu.


"Tüm bunlar değişimin habercisi"


Değişime dikkat çeken Yıldırım, "Rakamlar da gösteriyor ki yaşanan sürecin ardından hayatımızda iş yapma biçimleri, üretim yöntemleri, öncelikli sektörler ve pazarlar noktasında büyük değişimler olabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:09 Kaynak: İHA

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