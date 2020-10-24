Gaziantep'in '100 Numaralı Adam'ı...6 yılda 150 kez iş değiştirdi - Son Dakika

Gaziantep'in '100 Numaralı Adam'ı...6 yılda 150 kez iş değiştirdi

24.10.2020 10:41

Gaziantep'in '100 Numaralı Adam'ı...6 yılda 150 kez iş değiştirdi Gaziantep'te yaşayan Soner Bozaslan adlı vatandaş 6 yılda 150 defa iş değiştirerek yeni bir rekora imza attı.

Gaziantep'in '100 Numaralı Adam'ı...6 yılda 150 kez iş değiştirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Soner Bozaslan adlı vatandaş 6 yılda 150 defa iş değiştirerek yeni bir rekora imza attı. Bu yıl içerisinde 20 kez iş değiştiren Bozaslan, Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı "100 Numaralı Adam" filmini hatırlattı.

Şahinbey ilçesindeki 30 yaşındaki Gaziantepli Soner Bozaslan adlı vatandaş, 6 yılda 150 defa iş değiştirdi. İnternetten ve gazetelerden sürekli iş arayan Bozaslan girdiği her işten ise bir şekilde kovuldu. Kimi zaman işi, ortamı ve çalışma koşullarını beğenmeyen Bozaslan, kimi zaman ise iş verenlerin performansını beğenmemesi ya da yaşadığı bazı şanssız olaylar sonucunda kovuldu. Bu kadar fazla iş değiştirmesinin nedenini 100 Numaralı Adam filmindeki Kemal Sunal'ın film sahnesinde söylediği gibi açıklayan Soner Bozaslan, "Misal bir iş yerine girdiğimde ortamı beğenmiyorum. Beğenmediğimde de 2 gün çalışıyorum, geri çıkıyorum. Bazen 1 gün çalışıyorum, çıkıyorum. En uzun 1 hafta sürüyor. 1 hafta çalışıyorum, çıkıyorum. Tarzım değil. Kemal Sunal'ın filmleri hakkında komedi, şaka filan derler ama Kemal Sunal'ın filmlerinin hepsi hayatta olan şeyler. Kemal abimizin de dediği gibi iş dediğimiz zaman işe sürekli girer, çıkarım. Niye girip, çıkarım çünkü onlar beni çıkartıyor" ifadelerini kullandı.

Karısını aldatan patronunu ele verdi

Geçen yıl emlak sektöründeki işinden kovulduğunu belirten Soner Bozaslan, bu işten kovulma nedenini ise karısını aldatan patronunu ele vermesinden kaynaklandığını kaydetti. Emlak işinden kovulması ile ilgili anısını anlatan Bozaslan, "Geçen sene emlak sektöründe çalışıyordum. İşe girmemle çıkmam bir oldu. Hiçbir şey anlayamadım. Patronumun eşi sabah saatlerinde işyerine geldi. Patronumun eşi 'ustan nerede' dedi. Bende 'şuraya filan gitti' dedim. Daha sonra bana 'gece kamerasını açabilir miyiz?' dedi. Tamam, yenge açayım dedim. Kamerayı açtığımızda ustamın akşam ne yaptığını gördük. Daha sonra sabah işe geldim, ustam da beni kovdu. Herkesin uçkurunun sorumlusu neden ben oluyorum? Ondan sonra diyorlar ki niye işten çıktın? Siz söyleyin nasıl işten çıkmayayım" diye konuştu.

"Aklıma yatmayan işleri sürekli değiştiriyorum"

Aklına yatmayan işleri sürekli değiştirdiğini söyleyen Soner Bozaslan, 6 yılda 150 iş değiştirdiğini kaydetti. Son bir yıl içerisinde 20 kez iş değiştiren Bozaslan, "Aklıma yatmayan işleri sürekli değiştiriyorum. Şuana kadar 5 yıl içerisinde 120 tane iş değiştirdim. Bu yıl içerisinde şuana kadar 20 tane iş değiştirdim. 6 yılda 150 tane iş değiştirdim. Eczacılık sektöründe çok çalıştım. Halı sektöründe çok çalıştım. Büyük firmalarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Gününde maaş yatırılıyor, gününde veriliyor. Ancak normal basit işlerde çok hakkımızı yiyorlar. Bende bu yüzden dolayı sürekli değiştiriyorum. Bir işyerine gidersin namusunla, şerefinle çalışırsın şerefli çalışan insanın hiçbir yerde ekmeği olmuyor. Bu zamanda yalaka olacaksın. O da bizim kitabımızda yok. Biz namusumuzla, şerefimizle para kazanan insanlarız. Hırsızlık yapmayan insanlarız. Bunu da her gittiğim işyerinde görüyorum, bu türlü hareketlere de dayanamıyorum" dedi.

Şimdi de meşhur olmak istiyor

Çalışmadığı sektör kalmadığını belirten Bozaslan, şarkıcısı olmak istediğini kaydetti. "100 Numaralı Adam" filmindeki Kemal Sunal gibi meşhur olmayı isteyen Bozarslan, "İlk mesleğim oto yıkamacılığıydı kendi işyerim vardı. Daha sonra tekstil işine girdim. Oradan sonra sağlık sektörüne girdim. Oradan da halı sektörüne girdim. Halı işinden sonra yağ işine girdim. Oto galeri işine girdim. Yapmadığım hiçbir meslek yok. Yakın zamanlarda da türkü söylemeye başladım. Sesime güveniyorum. Kimsenin kimseden farkı yok. Onlarda da ses var bende de ses var. İnşallah hedefim popçu olmak. Şarkıcı olmak. Popçu ya da şarkı olduktan sonra artık sürekli iş değiştireceğime inanmıyorum. Sürekli bu işte kalacağım" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in '100 Numaralı Adam'ı...6 yılda 150 kez iş değiştirdi
Gaziantep'in '100 Numaralı Adam'ı...6 yılda 150 kez iş değiştirdi
Gaziantep'in '100 Numaralı Adam'ı...6 yılda 150 kez iş değiştirdi
Gaziantep'in '100 Numaralı Adam'ı...6 yılda 150 kez iş değiştirdi

Kemal Sunal, Gaziantep, Vatandaş, Emlak, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gaziantep'in '100 Numaralı Adam'ı...6 yılda 150 kez iş değiştirdi - Son Dakika

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