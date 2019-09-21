Gaziantep' in 25 çeşit coğrafi işaretli ürünü bu zirvede görücüye çıktı

Gaziantep, kültürünü ve lezzetlerini Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne taşıdı

ANKARA - Gaziantep'in yöresel lezzetleri ve kültürü, bu yıl 2'incisi düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde görücüye çıktı. Dünyanın dört bir yanından katılımcının olduğu zirvede; usta aşçılar tarafından hazırlanan Ay yıldızlı kırmızı renkli baklava büyük ilgi görürken coğrafi işaretli 25 ürün ise vatandaşların beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Ankara Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", ATO Congressium'da dün başladı. Türkiye'de coğrafi işaretler konusundaki en prestijli, ve en kapsamlı organizasyon olan 2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin bu yılki teması "Anadolu'dan Dünyaya" olarak belirlendi.

Zirvede Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından açılan Gaziantep standında yöresel lezzetler ve bakır eşyalar vatandaşların beğenisine sunuldu.

Stantta; Antep Fıstığı, Antep Baklavası, Antep Bulguru, Antep Firiği, Antep Yuvarlaması, Antep Kurabiyesi, Antep Köy Kahkesi, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Kutnusu, Antep Bakır El İşlemeciliği, Antep İşi, Antep Katmeri, Antep Kuruluk Patlıcanı, Antep Muskası, Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Lahmacunu gibi ürünler sergilendi. Standı ziyaret eden vatandaşlar Antep'in meşhur lezzetlerini tatma imkanıda buldu.

Gaziantep standında; Ticaret Odası, Sanayi Odası, İpek Yolu Kalkınma Odası, Nizip Odası'yla birlikte 'Coğrafi İşaretli Ürünler' etkinliğinde yer aldığını dile getiren Gaziantep Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, "Biz burada 25 Coğrafi İşaretli ürünle birlikte yer alıyoruz. Standımızda el ürünlerimiz de var. Bakırcılık bizim coğrafi işaret aldığımız ürün, bununla beraber sedefçilik, kutnu, Antep işi de coğrafi işaret aldığımız diğer ürünler ama daha çok yemek üzerine. Biz çünkü gastronomi şehriyiz. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa UNESCO yaratıcı şehirler alanında biz Gaziantep olarak girdik. Bundan birkaç gün önce Gastrofestimiz vardı. Çok güzel ve yoğun geçti. Standımızı ziyaret edenleri; yuvalamalar, içli köfteler, sarmalar, baklavalar bekliyor. Coğrafi işaret farkındalık yaratıyor ve bunun ekonomiye dönmesi gerekiyor. Coğrafi işaretli ürünler çok önemli ve bunun dünyaya tanıtıldığı zaman ekonomiye döndüğünü düşünüyoruz. Şu an 25 tane ürünün patentini aldık. 25 tane daha sırada bekliyor. 100 ürüne tamamlamak istiyoruz" dedi.

Gaziantep'in gezilip görülesi bir şehir olduğunu da sözlerine ekleyen Oya, "Bir kere çok güzel yemekleri var. Kültür ve sanat şehri; 5 tane antik kentimiz var. Muhteşem doğamız var. Çok çeşitli baklavalar var. Baklavalarda inovasyon yaptı üreticilerimiz en son midye baklavası yaptılar. Herkesin tatmasını isteriz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 5 saatte hazırlanan ay yıldızlı kırmızı renkli baklavaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Baklavalarının taş fırında meşe odununda piştiğini söylen Baklava Ustası Yusuf Çiftçi, "Gaziantep baklavasını özel yapan tamamen el ürünü olması. Fıstığının; Antep fıstığı olması, yağının, şekerinin aynı yörenin olması. Coğrafi işaretleri almamızdaki en büyük etken de bu zaten. Bir de 40 kat olup, 6 ile 20 kat arasında kaymak ve fıstık, üstünde 20 kat olup tamamen el emeğiyle yapılıp doğal şekerle şekerlenip, afiyetle yenmesi. Tarihi de, iklimi de; Allah bize öyle bir hava şartı vermiş ki en güzel ürünler, sadece baklava değil; kebap, beyran gibi yöresel ürünler hepsi yerinde yeniyor, bekliyoruz. Bugün izdiham yaşadık elimizde ürün kalmadı. Önümüzdeki günde ikramlarımız devam edecek. 16 çeşit baklavamız var. Bir kısmını buraya getiremiyoruz, bozulma olur diye. Ezmeler, sarmalar gibi farklı ürünlerimiz de var. Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.