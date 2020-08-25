Gaziantep'in Afyonkarahisar kampı sürüyor

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampında hazırlıklarını sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Marius Sumudica gözetiminde Kocatepe Spor Kompleksi'nde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri yapan futbolcular, gruplar halinde toplu hareketlerle eğlenceli şekilde çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep FK'dF sakatlığından dolayı uzun süredir sahalardan uzun olan Ali Ateş de takımdan ayrı çalışmalarına başladı. Genç oyuncu çalışmalarda hayli hırslı ve dikkatli tavırlar sergilediği görüldü.