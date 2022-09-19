Araban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Araban Kaymakamlığı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törene Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Kadirhan Uzun, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İlhan Gövler, Araban İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, Gaziantep Güvenlik Korucular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, Araban İlçe Müftüsü Şakir Aktaş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile daire amirleri katıldı.
Törenin ardından protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.
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