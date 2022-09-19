Törene Kaymakamı Hilal Kızılkaya , Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru , Araban Cumhuriyet Başsavcısı Kadirhan Uzun, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İlhan Gövler, Araban İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz , Gaziantep Güvenlik Korucular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı , Araban İlçe Müftüsü Şakir Aktaş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile daire amirleri katıldı.

Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Gaziantep, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Araban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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