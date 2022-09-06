Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 6 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen cinayetin katil zanlısı olarak "kasten adam öldürmek" suçundan aranan V.K.Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın bulunduğu ikamette yapılan aramada ise 3 adet av tüfeği ve 44 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Münir Karaloğlu, Gaziantep, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Araban'da 4 yıl önceki cinayetin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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