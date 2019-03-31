Gaziantep'in Araban İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hasan...
2 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hasan Doğru kazandı.
Gaziantep
'in Araban
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Hasan Doğru
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Doğru 8 bin 764 oy aldı.
-Doğru'nun özgeçmişi-
Hasan Doğru, 1967 yılında Araban ilçesine bağlı Eskialtıntaş köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araban'da tamamladı. 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde elektrik mühendisi olarak mezun oldu. 2004-2009 yıllarında Araban'da belediye başkanlığı yaptı. Hasan Doğru, evli ve 2 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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