Gaziantep'in Araban ilçesinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'in Araban ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

15.05.2022 22:08
Gaziantep'in Araban ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanakla yağmaya başlayan dolu, ilçe merkezi ve kırsalında etkili oldu.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 8 dakika sürdüğünü söyledi.

Dolu yağışının Antep fıstığı, buğday ve nohut gibi ürünlere zarar verebileceği bir dönemde olduklarını belirten Altun, "İlk yağdığı gibi şiddetli olarak bir süre daha devam etseydi ekili alanlara büyük zarar verirdi. Allah yüzümüze baktı, yağış kısa süre sonra durdu. Dolu yağışı anında tüm çiftçilerimize telefonla ulaştık, akşam saati olması nedeniyle şu ana kadar bize olumsuz bir haber gelmedi." diye konuştu.??????????????

YORUMLAR
500
Mateos: 'Arkadaşlarımız Avrupa mücadelemizin devam ettiğinin farkına vardı' Mateos: 'Arkadaşlarımız Avrupa mücadelemizin devam ettiğinin farkına vardı' Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ziraat Odası, Hasan Altun, Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'in Araban ilçesinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:19 Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel sularının altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
21:44 Edirne'deki acı biber yeme yarışmasının ödülü şaşkınlık yarattı! Kazanan kişiye ağırlığınca ayçiçek yağı verildi
21:15 Ülkemizde 15 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka görüldü
21:13 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 22:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'in Araban ilçesinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement