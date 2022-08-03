Amatör Balıkçılık Tebliğine belirtilen yasak ve limitlere uyduklarını anlatan Işık, bu sene büyük balıkların oltalarına takıldığını, bunun da önemli gelir sağladığını kaydetti.

Oltalarına her biri 30 kilogramı bulan şaput, turna, somon ve sazan türündeki balıkları avlayan Arabanlı amatör balıkçılar, sezonun bereketli geçtiğini dile getiriyor.

Kaynak: AA

Fırat Nehri, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fırat Nehri olta balıkçılarını sevindiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.