Fırat Nehri olta balıkçılarını sevindiriyor - Son Dakika
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Fırat Nehri olta balıkçılarını sevindiriyor

03.08.2022 12:38
Fırat Nehri olta balıkçılarını sevindiriyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Fırat Nehri kıyılarında olta balıkçılığı yapan vatandaşların yüzleri, yakaladıkları balıklarla gülüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Fırat Nehri kıyılarında olta balıkçılığı yapan vatandaşların yüzleri, yakaladıkları balıklarla gülüyor.

Oltalarına her biri 30 kilogramı bulan şaput, turna, somon ve sazan türündeki balıkları avlayan Arabanlı amatör balıkçılar, sezonun bereketli geçtiğini dile getiriyor.

Amatör olta balıkçılarından Fahri Işık, gazetecilere, tüm olta balıkçılarına yasağın kalkmasıyla birlikte yeniden hobileriyle buluştuklarını söyledi.

Amatör Balıkçılık Tebliğine belirtilen yasak ve limitlere uyduklarını anlatan Işık, bu sene büyük balıkların oltalarına takıldığını, bunun da önemli gelir sağladığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Fırat Nehri, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Nehri olta balıkçılarını sevindiriyor - Son Dakika

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