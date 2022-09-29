Kaymakam Kızılkaya ve kırsal mahallelerde yaptığı ziyaretlerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Gaziantep, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Araban Kaymakamı Kızılkaya kırsalda yaşayan kadınlara KADES'i anlattı - Son Dakika

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