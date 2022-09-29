Araban Kaymakamı Kızılkaya kırsalda yaşayan kadınlara KADES'i anlattı - Son Dakika
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Araban Kaymakamı Kızılkaya kırsalda yaşayan kadınlara KADES'i anlattı

29.09.2022 10:42
Araban Kaymakamı Kızılkaya kırsalda yaşayan kadınlara KADES'i anlattı

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, kırsal mahallerde yaşayan kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, kırsal mahallerde yaşayan kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaymakam Kızılkaya ve kırsal mahallelerde yaptığı ziyaretlerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretler kapsamında bölgedeki kadınlarla da görüşen Kızılkaya, onlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Kızılkaya kırsalda yaşayan kadınlara KADES'i anlattı - Son Dakika

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