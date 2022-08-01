Araban Kaymakamı Sevgili YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Araban Kaymakamı Sevgili YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti

01.08.2022 15:23
Araban Kaymakamı Sevgili YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri ziyaret etti.

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Sevgili, ziyaret ettiği Şerif Peri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Büşra Şahin ve Şeyh Mehmet-Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Osman Barış Gümüş'ü tebrik etti.

Gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Kaymakam Sevgili, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Ziyaretler sırasında Kaymakam Sevgili'ye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile birlikte okul müdürleri de eşlik etti. ???????

YORUMLAR
500
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Yetimlerle annelerinin yaptıkları ürünler görücüye çıktı Yetimlerle annelerinin yaptıkları ürünler görücüye çıktı
Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Gaziantep, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Sevgili YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:18:07. #1.11#
SON DAKİKA: Araban Kaymakamı Sevgili YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement