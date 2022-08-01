Araban Kaymakamı Sevgili YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti

Ziyaretler sırasında Kaymakam Sevgili'ye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile birlikte okul müdürleri de eşlik etti. ???????

Kaymakam Sevgili, ziyaret ettiği Şerif Peri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Büşra Şahin ve Şeyh Mehmet-Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Osman Barış Gümüş 'ü tebrik etti.

Kaynak: AA

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