Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Asırlık Çınarı Vefat Etti

Gaziantep'in Asırlık Çınarı Vefat Etti

52 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 118 yaşındaki Ayşe Uzkar, vefat etti.

Gaziantep'in Asırlık Çınarı Vefat Etti, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 118 yaşındaki Ayşe Uzkar, vefat etti.

İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, oğlu Mustafa ile ikamet eden,
1901 yılında bir Yörük çadırında dünyaya gelen Uzkar, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinden taburcu edildikten sonra evine getirildi.

Ayşe nine, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar ve solunum yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

Vefatıyla yakınlarını üzen Uzkar'ın, Hacıali Öztürk Opet AŞ Camisi'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazına, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Uzkar, İslahiye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Uzkar'ın 9 çocuğu, 40 torunu, 62 torunun çocuğu ile 4 de torunun torunu bulunuyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu

Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 18:57:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Asırlık Çınarı Vefat Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]