Gaziantep'in "Bebek Dostu" Hastanesi

Nizip Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetiminde "bebek dostu" unvanı aldı.

Nizip Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetiminde "bebek dostu" unvanı aldı.



Nizip Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Görgülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nizip Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığı Anne-Çocuk Sağlığı Birimi tarafından hastanede yapılan bebek dostu hastane denetimini başarıyla tamamlandığını söyledi.



Anne sütünün özendirilmesine ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığının çalışmalarına dahil olduklarını ifade eden Görgülü, şunları kaydetti:



"Doğum hizmeti verilen hastanemizde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere 'Bebek Dostu' hastaneler programı başlatılan Nizip Devlet Hastanesi, yapılan denetimlerin sonunda 100 tam puan alarak "bebek dostu" unvanının sahibi olmuştur ben bu konuda özverili bir şekilde çalışan ve bu başarıyı hastanemize kazandıran tüm personellerimize teşekkür ederim."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz

Vatan Partisi, HDP'nin Kapatılması İçin Başsavcılığa Başvuru Yaptı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok

Asgari Ücret Zammının Ardından İşsizlik Maaşları da Yükseldi! İşte Yeni Maaşlar