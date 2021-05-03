Gaziantep, birçok ilçesinde farklı projeleri tamamlayarak halkın hizmetine sundu - Son Dakika

Gaziantep, birçok ilçesinde farklı projeleri tamamlayarak halkın hizmetine sundu

03.05.2021 08:35
Gaziantep, birçok ilçesinde farklı projeleri tamamlayarak halkın hizmetine sundu, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nizip ilçesinde kısa süre önce yapım çalışmasını başlattığı Pazar yerini Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte inceledi.

Gaziantep'in ilçelerine yapmış olduğu hizmetlerle adından söz ettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Nizip ilçesine de yatırım yapıyor. Nizip'in Mevlana Mahallesi'ne yapılan pazar yeri, toplam bin 630 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Pazar yeri içerisinde; 72 tezgahı alanı, 130 araçlık otopark, muhtarlık odası, zabıta kontrol odası ve mescit bulunuyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte pazar yeri inşaat alanını inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Fadıloğlu ile Başkan Sarı, pazar yerinin kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceği bilgisini paylaştılar.

PAZAR YERİMİZ NİZİPLİ HEMŞEHRİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben öncelikle tüm Nizipli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Bizim Şehitkamil, Nizip, İslahiye olarak hiçbir farkımız yoktur. Bu konuda Mehmet Başkanımız ile konuşurken, geçmiş dönemde diğer ilçelerimize de hizmet götürebilmek adına belirli projeleri hayata geçirdik. Sayın Başkanımız, bu bölgenin yoğun bir nüfus içerdiğini ve bu bölgede bir pazar yeri ihtiyacı olduğundan bahsedince, arkadaşlarımız hemen planlama çalışmasını yaptılar. Pazar yerimizin startını verdik. İnşallah en kısa sürede Nizip halkımıza hediye etmiş olacağız. Tabi burada başka vizyonları da konuşmamız lazım. Az önce Başkanımız ile sohbet ederken, yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak çatının üzerinde güneş enerji panelleri koyarak yeni bir planlama yapılmasını konuştuk. Ben, Mehmet Başkanımızın şahsında tüm ekibini kutluyorum. Nizipli hemşerilerimize tekrardan hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZA BÜTÜN HEMŞERİLERİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Destek ve katkılarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür eden Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "İlçemizde halkımız tarafından bizlerden sık sık pazar yerleri talepleri oluşmuştu. Bu çerçevede yapmış olduğumuz çalışmalarla daha önce Kıbrıs Mahallemizde bir pazar yerimizin inşaatına başlamıştık ve artık inşaatın son aşamasına geldik. Şu an ise Mevlana Mahallemizde vatandaşlarımıza hizmet edecek olan yeni bir pazar yerimizin inşası için buradayız. Bu pazar yerimiz bize Şehitkamil Belediyemiz tarafından yapılıyor. Bu nokta da destek ve katkılarından dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bölgemiz, nüfus itibariyle çok kalabalık bir bölge ve bir taraftan da hızla gelişen ve büyüyen bir mahalle. Bu mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ekonomik ve taze meyve-sebze ile diğer ihtiyaçlarını karşılayacak tam teşekküllü bir pazar yeri oluşturuyoruz. Bu pazar yeri ile birlikte inşallah ilçemizde yeni bir hizmet alanı oluşmuş olacak. Bu destek ve katkılarından dolayı ben bir kez daha değerli Başkanımıza, bütün hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Mehmet Sarı, Şehitkamil, Gaziantep, mevlana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep, birçok ilçesinde farklı projeleri tamamlayarak halkın hizmetine sundu - Son Dakika


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