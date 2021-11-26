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Gaziantep'in derslik ihtiyacı devlet ve hayırseverlerin iş birliğiyle gideriliyor - Son Dakika

Gaziantep'in derslik ihtiyacı devlet ve hayırseverlerin iş birliğiyle gideriliyor

26.11.2021 11:19
Gaziantep'in derslik ihtiyacı devlet ve hayırseverlerin iş birliğiyle gideriliyor

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülen "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası ve devlet yatırımlarıyla kentteki 6 bin derslik açığının kısa sürede kapatılması hedefleniyor.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülen "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası ve devlet yatırımlarıyla kentteki 6 bin derslik açığının kısa sürede kapatılması hedefleniyor.

Toplam 19 bin derslikte 614 bin 609 öğrencinin eğitim gördüğü Gaziantep'te, devlet ve hayırseverlerin desteğiyle yeni okul binaları hızla yükselmeye devam ediyor.

Vali Davut Gül, AA muhabirine, genç nüfusa sahip kentin her anlamda sürekli gelişme gösterdiğini söyledi.

2021'in Gaziantep savunmasının 100. yılı olduğunu ve bu kapsamda eğitim yatırımlarıyla bazı projeler geliştirdiklerini belirten Gül, "Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığından 2 milyar 150 milyon lira yatırım bütçemiz var. Bununla yaklaşık 4 bine yakın derslik yapılıyor. Ayrıca kentin kurtuluşunun 100. yılında '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyamız var. Burada da hayırseverlerimizin katkıları bulunuyor." dedi.

Gül, kentin kısa vadede 6 bin dersliğe ihtiyacının olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Gaziantep'te yaklaşık 80 yılda yapılan toplam derslik sayımız yaklaşık 5 bin civarında ancak son 5 yılda yapılan derslik sayısı bunun çok daha üzerinde. Şu an 19 bin dersliğimiz mevcut. Yaklaşık 6 bin civarında dersliğe ihtiyacımız var. Hayırseverlerin de katkısıyla kentte kısa vadede derslik sayımızı tamamlamış olacağız."

Gül, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasında da hedeflerine ulaşmak üzere olduklarını aktararak, katkı sağlayan hayırseverlere 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla madalya vereceklerini ifade etti.

Okul öncesi derslik sayısı 457'den 1763'e çıkacak

Vali Gül, okul öncesi okullaşma oranında ise hedeflerinin yüzde100 olduğunu söyledi.

Okul öncesi eğitimde inşaatı devam eden 32 okul ve 254 dersliğin bulunduğunu belirten Gül, "Yıl sonuna kadar 138 okul, 1052 dersliğin ihalesini yapacağız." ifadesini kullandı.

Yıl içinde okul öncesi derslik sayısının 457'den 1763'e çıkacağını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı son düzenlemeyle 138 anaokulun yapılması planlanıyor. Arsa sorununu çözdüğümüzde, 138 anaokulunu yaptığımızda, okul öncesinde okullaşma oranımız yüzde 100'ü bulmuş olacak. Aynı zamanda 3 yaş üzeri kreşe gitmesi gereken çocuklarımızın yaklaşık 3'te 1'i kreşe gitme imkanını yakalamış olacak. Her anlamda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Yatırım, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'in derslik ihtiyacı devlet ve hayırseverlerin iş birliğiyle gideriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'in derslik ihtiyacı devlet ve hayırseverlerin iş birliğiyle gideriliyor - Son Dakika
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