Gaziantep'in dezavantajlı bölgelerindeki 1000 çocuk, 23 Nisan Şenliği'nde eğlendi - Son Dakika
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Gaziantep'in dezavantajlı bölgelerindeki 1000 çocuk, 23 Nisan Şenliği'nde eğlendi

21.04.2022 15:39
Gaziantep'in dezavantajlı bölgelerindeki 1000 çocuk, 23 Nisan Şenliği'nde eğlendi

Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı ve Kellogg'un iş birliğinde kentteki dezavantajlı bölgedeki çocuklar için 23 Nisan Şenliği gerçekleştirildi.

Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı ve Kellogg'un iş birliğinde kentteki dezavantajlı bölgedeki çocuklar için 23 Nisan Şenliği gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehitkamil ilçesindeki eğitim parkında gerçekleştirilen şenliğe, kentin dezavantajlı bölgelerinde eğitim alan 1000 öğrenci katıldı. Öğrenciler, boyamadan ebru sanatına kadar birçok etkinlikte çalışma yaparak ve müzikler eşliğinde dans ederek eğlenceli zaman geçirdi.

Eğitim Parkı Sorumlusu Tuğda Soydinç, gazetecilere, 200'ün üzerinde gönüllünün eşliğinde 1000 çocuğa yönelik 23 Nisan Şenliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birçok farklı etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Soydinç, "Çocuklar stantlarda etkinliklere katılıyor, çeşitli çalımalar yapıyor. Çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşamasını amaçlıyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerimizin katılımı sağlıyoruz. Ücretsiz şekilde, Kellogg Şirketi sponsorluğunda şenliği planladık. Porte, quilling, ebru, sosis balon, tohum ekme, saksı boyama etkinlikleri yapıyoruz. Çocuklar bugün çok eğleniyor, onların mutlu olması bizim için her şeye değer." dedi.

Kellogg Türkiye Genel Müdürü Burcu Yazıcı ise TEGV ile kentteki 1000 çocuğu eğlendirmeye ve güzelce vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

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23 Nisan, Türkiye, Kellogg, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'in dezavantajlı bölgelerindeki 1000 çocuk, 23 Nisan Şenliği'nde eğlendi - Son Dakika


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