Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında akrobasi timi gösteri uçuşu yaptı.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" akrobasi timi, Gaziantep Kalesi ve çevresinde helikopterle yaklaşık yarım saat süren uçuş gerçekleştirdi.
Gökyüzünde yaptığı hareketlerle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatan "Çelik Kanatlar" helikopterini, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu gösteri uçuşuyla kutlandı - Son Dakika