Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

Etkinliklerin 9 Aralık 'taki konserle başlayacağını aktaran Fadıloğlu, spor faaliyetiyle devam edeceğini ve etkinliklere vatandaşların davetli olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yazılı açıklamasında, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili çok sayıda etkinlik yapacaklarını belirtti.

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