Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli yarış ve kültürel programlar düzenleyecek.
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yazılı açıklamasında, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili çok sayıda etkinlik yapacaklarını belirtti.
Etkinliklerin 9 Aralık'taki konserle başlayacağını aktaran Fadıloğlu, spor faaliyetiyle devam edeceğini ve etkinliklere vatandaşların davetli olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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