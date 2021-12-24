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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

24.12.2021 12:45
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Etkinlikler kapsamında, Kırkayak Parkı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, anıta çelenk sundu.

Tahmazoğlu, buradaki konuşmasında, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladıklarını, sadece kendi kaderlerini değil ülkenin de kaderini değiştirdiklerine dikkati çekti.

Gaziantep mücadelesinin tarihe geçmiş örnek bir zafer olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın ve Milli Mücadele'nin meşalesini yaktıklarını belirtti.

Bu uğurda canlarını seve seve feda eden başta Şahin Bey, Şehit Kamil, Karayılan ve Özdemir Bey olmak üzere 6 bin 317 şehidi rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.

Antep Savunması'nın dünyaya destan olmuş, şanlı bir savunma olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, yokluk ve imkansızlık içerisinde şehrin topyekun mücadelesinin ortaya konduğunu dile getirdi.

Antep halkının açlık ve yokluğa rağmen tankı ve topu olan düşmana karşı sahan bombası yaparak mücadele ettiğini aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep mücadelesi erkeği, kadını, genci ve yaşlısıyla türlü imkansızlıklara rağmen verilen mücadelenin adıdır. Şahin Bey, Şehit Kamil, Karayılan ve Özdemir Bey gibi kahramanlar tarihteki ve gönüllerimizdeki yerini almıştır. Aylarca canıyla, kanıyla direnen toprağına göğüs germiş nice kahramanın toprağı olan bu şehirde yaşamak ve hizmet etmek büyük bir gurur. Ecdadımıza olan şükran borcumuzu, emanet aldığımız Türkiye'yi, Gaziantep'i eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, tarımda, sanayide, ve adalette hep daha ileriye ulaştırarak ödüyoruz, ödeyeceğiz."

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Kurtuluş Savaşı, İstiklal Marşı, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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