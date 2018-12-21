Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü
8 saat önce
Türk besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Gaziantep'in düşman işgalinden 97. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Türk besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu
, Gaziantep
'in düşman işgalinden 97. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında bir dizi program düzenlendi.
Program, Türk besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda verdiği konserle başladı.
"Anadolu Kahramanlık Hikayeleri Konseri" adıyla organize edilen konserde, Uğurlu sevilen parçalarını hayranları için seslendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:16 Kaynak: AA
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