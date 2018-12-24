Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Koçer mesajında, Gaziantep'in gösterdiği kahramanlıkla İstiklal Mücadelesi'nin sembol şehirlerinden biri olduğunu belirterek, 6 bin 317 şehit verildiğini anımsattı.



Azim, kararlılık, fedakarlık ve çalışkanlığın Gaziantep'in bugününü inşa eden harç olduğunu ifade eden Koçer, "Gaziantep savunması, yokluk, imkansızlık ve her türlü sıkıntıya rağmen esarete karşı topyekün verilmiş bir mücadeledir. Tarihin en sancılı günlerinin yaşandığı bir dönemi yokluk içinde geçiren bir şehrin, bağımsızlık mücadelesinin baş kahramanları Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve silah arkadaşları binlerce adsız kahramanın gösterdiği azim cesaret ve inançla milletin ve ülkenin kaderini değiştirdiği bir gerçektir." ifadelerini kullandı.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da Gaziantep halkının 97 yıl önce 10 ay 9 gün boyunca mücadele ettiğini aktararak, unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum inancıyla Ayıntap'ı düşman işgalinden kurtarmış ve 'Gazi'lik onuruna nail olmuştur. Bu kahraman halk, annesinin iffetine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan ilk şehidi 14 yaşındaki Kamil'i, Köprübaşı'ndaki kararlı mücadelesiyle 'Düşman askeri cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diyen Şahinbey'i, 'Vurun Antepliler namus günüdür' diyen Karayılan'ı ile 'Ya İstiklal ya İzmihlal' kararlılığıyla işgale direnmiştir.

Bizler de bu ülkenin bağımsızlığı için milli beraberliğimize, milli tarihimize, milli kültürümüze ve milli servetimize sahip çıkarak gelecek nesillerimize daha büyük Türk devleti bırakmalıyız.

Gaziantep'imiz geçmişte olduğu gibi bugün de kültürel ekonomik ve sosyal alanda göstermiş olduğu başarıyla örnek bir şehir olmaya devam etmektedir. Gelişmişliğin ve modern hayatın beşiği olmaya devam etmektedir.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer de Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun onur ve gururunu yaşadığını belirterek, büyük bir zafer olduğunu kaydetti.



Gaziantep savunmasında 6 bin 317 şehit verildiğini anımsatan Uzer, halkın yoksulluk içerisinde büyük bir kararlılıkla mücadele ederek, destan yazdıklarını kaydetti.



Antep savunmasının bugün bile ilham verdiğini dile getiren Uzer, şunları kaydetti:



"Bu destan o dönem tüm mazlum milletlere örnek olduğu gibi bugün bile bizlere ilham veriyor, örnek teşkil ediyor. Yaklaşık 100 yıl önceki işgalcilerin saldırganlıkları, bugün de devam ediyor. Bunu, hemen yanı başımızdaki Suriye'ye, Irak'a bakarak, Filistin'in durumuna bakarak daha iyi anlıyoruz. Fakat her alanda gelişmeye devam eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sınırlarımızdaki bu kirli oyunları bozmaya devam edecektir. İşgalcilerin yöntemleri değişse de, terör örgütleri üzerinden ülkemize ve komşularımıza saldırsalar da, tıpkı Antep destanında yapıldığı gibi, yine birlik ve beraberliğimizden ödün vermez, yapılan hesapları boşa çıkarırız. Buna en uygun örneklerden biri de kuşkusuz 15 Temmuz'dur."

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