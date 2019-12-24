Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlanıyor

6 saat önce

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlanıyor, System.String[]

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Etkinlikler kapsamında, Şahinbey Abidesi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Albay Arif Güney ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, anıta çelenk sundu.

Tahmazoğlu, buradaki konuşmasına, Yavuz Bülent Bakiler'in, "Antepli Şahin" isimli şiirinden "Ben Antepliyim, Şahin'im ağam, Mavzer omzuma yük, Ben yumruklarımla dövüşeceğim, Yumruklarım memleket kadar büyük." dizelerini okuyarak başladı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Tahmazoğlu, bu uğurda canlarını seve seve feda eden başta Şahin Bey, Şehitkamil, Karayılan ve Özdemir Bey olmak üzere 6 bin 317 şehidi rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

Antep Savunması'nın dünyaya destan olmuş, şanlı bir savunma olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, yokluk ve imkansızlık içerisinde, "İman varsa imkan da vardır" tezahürü olarak bir şehrin topyekun mücadelesinin ortaya konduğunu dile getirdi.

Antep halkının açlık ve yokluğa rağmen tankı ve topu olan düşmana karşı sahan bombası yaparak mücadele ettiğini aktaran Tahmazoğlu, şehrin, bu uğurda nüfusunun üçte birine yakınını şehit verdiğini ifade etti.

Tören daha sonra, Şahin Bey'in anıt mezarında devam etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Albay Arif Güney ve Şahinbey Belediye Başkanı ile bazı protokol üyeleri, Şahin Bey'in anıt mezarına çiçek sundu.

Daha sonra Şahinbey Belediyesinin ortaokullar arasında düzenlediği "Şahinbey Ağıdı'nı en güzel okuma yarışması"nda birinci olan Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, ağıdı gösteri eşliğinde sundu.

Gaziantep'in kurtuluş günü olan 25 Aralık'la ilgili kutlama etkinlikleri, yarın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek törenle devam edecek.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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